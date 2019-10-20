انخفاض 4 درجات وتساقط أمطار.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الحالة الجوية

صرَح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتبدأ غدًا يوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر الجارى، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.



وأوضح أشرف صابر ، فى تصريحات صحفية، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، محذرًا من تساقط الامطار الغزيرة والرعدية على شمال البلاد وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.



وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مابين 3 و4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت ليسود طقس معتدل شمالًا مائل لللحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلًا



ونصح أشرف صابر، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة فى فترة تساقط الامطار، كما حذر من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من السواحل المائية، كما نصح بضرورة تغيير نوعية الملابس بدءًا من يوم الثلاثاء القادم نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

