طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان.
وتضمّنت المقادير:
نصف كيلو صدور دجاج
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 معلقة صغيرة ريحان
معلقة كبيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة عصير ليمون
ملح+فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان خطوة بخطوة، شاهدي الفيديو..
وتضمّنت المقادير:
نصف كيلو صدور دجاج
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 معلقة صغيرة ريحان
معلقة كبيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة عصير ليمون
ملح+فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان خطوة بخطوة، شاهدي الفيديو..