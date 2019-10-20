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توك شو

طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:37 م
صدور مشوية بالثوم
صدور مشوية بالثوم والريحان
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان.

وتضمّنت المقادير:

نصف كيلو صدور دجاج
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 معلقة صغيرة ريحان
معلقة كبيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة عصير ليمون
ملح+فلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صدور مشوية بالثوم والريحان خطوة بخطوة، شاهدي الفيديو..
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