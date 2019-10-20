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برلمان

وكيل البرلمان: مصر تساند وتدعم أذربيجان فى مسيرتها السياسية والاقتصادية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:04 م
عالم مصر
عالم مصر
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عمق ومتانة العلاقة بين مصر وأذربيجان على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هناك علاقة متميزة تجمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسى والهام علييف وتوافق فى الرؤى والتوجهات حيال القضايا العالمية.

وقال السيد الشريف، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بمناسبة حصوله على ميدالية الدبلوماسية التى سلمها له تورال رضاييف، سفير أذربيجان فى القاهرة، خلال احتفالية مميزة فى مقر السفارة الأذربيجانية بحضور عدد من السفراء المعتمدين ونواب البرلمان والشخصيات العامة.

وأضاف أن مصر تساند وتدعم أذربيجان فى مسيرتها السياسية والاقتصادية المتميزة معبرا عن تقديره لهذه الجائزة الرفيعة التى تأتى بعد زيارتين ناجحتين إلى أذربيجان ولقائه مع الرئيس الهام علييف الذى حمله رسالة ود وأخوة ومحبة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والعلاقة المتينة التى تجمع بين مجلس النواب والبرلمان الأذربيجانى، خصوصا بعدإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية فى مجلس النواب.

وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين على مختلف المستويات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين فى ظل القيادة الحكيمة التى تدير الدولتين.
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