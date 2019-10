نشرت الفنانة أروى جودة على حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة ظهرت فيها برفقتها بنت أختها وأثارت الصورة إعجاب كبير من متابعى أروى جودة.





وعلقت أروى جودة: "الفنكوش اللى مسيطر على حياتى".





وناالت الصورة إعجاب كبير من متابعى أروى جودة وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: ماشاء الله ربنا , ربنا يخليهالك , قمرررر