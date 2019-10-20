عدوان في العلن فقط.. دبلوماسي يكشف حقيقة علاقة إنجلترا بـ إيران

كشف السفير البريطاني السابق في طهران ريتشارد دالتون عن طبيعة العلاقات القائمة بين بلاده وإيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الثانية، والتي تقول بعكس ما يظنه البعض.



قال دالتون: "إن المسار نحو التجارة مع إيران مفتوح على الرغم من العقوبات الأمريكية على إيران"، وهو الأمر الذي يظهر تناقض التصريحات البريطانية المهددة لإيران، وإن بريطانيا تسعى لعلاقات أوسع مع طهران، في التفافٍ على العقوبات الأمريكية.



وصرح دالتون، المسئول المفوض عن العلاقات مع طهران ونائب رئيس الغرفة التجارية بين بريطانيا ولندن، بذلك خلال لقاء عقد في لندن قبل يومين، وفقًا لما ذكر موقع راديو فاردا الإيراني المعارض.



وقال دالتون في حديثه في اجتماع عُقد تحت عنوان "العلاقات التجارية بين إيران والمملكة المتحدة: الفرص والآفاق": "لا تزال التجارة مع إيران ممكنة"، رغم أنه تحدث أيضًا عن العوائق في طريق إدارة الأعمال مع إيران ، بما في ذلك التأخير الأوروبي في الخروج بآلية عملية لمساعدة إيران في معاملاتها الدولية بغض النظر عن العقوبات الأمريكية.



وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد أدان دالتون الجهود الأمريكية لإلحاق الضرر بإيران والسلام والأمن في المنطقة وكذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



كما انتقد دالتون تدخل الولايات المتحدة في الشؤون التجارية مع إيران بلهجة قاسية ، قائلًا: "لن تقبل بريطانيا أبدًا بقيام دول أخرى بتمرير قوانين لها بشأن التجارة مع الدول الأخرى رغمًا عنها".



وقالت الوكالة إن حوالي 50 شركة إيرانية للصناعات التجارية والزراعية والحيوانية بالإضافة إلى عشرات الشركات البريطانية كانت ممثلة في الاجتماع.

