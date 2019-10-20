Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية بنك مركزي للنفط.. خبير دولي: اقتحمت المجهول بجرأة واجتازت أزمة أرامكو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:29 م
هجوم ارامكو
هجوم ارامكو
Advertisements
قسم الخليج
وصف الكاتب والمحلل الاقتصادي والخبير في أسواق الطاقة الأمريكي، فيليب فيرليجر، السياسة الجديدة التي تتبعها المملكة العربية السعودية من أجل إدارة الازمات والتحديات التي تواجهها بـ «النهج الجريء»

كلام فيرليجر عن السعودية اشتمل عليه مقاله الجديد، المنشور على موقع «انيرجي انتيلجانس» والذي قال فيه إن «السعودية تقتحم المناطق المجهولة وذلك يتجلى من خلال جهودها لحماية المستهلكين - عن طريق الإبقاء على أسواق النفط جيدة وبكامل طاقتها من أجل تلبية طلبات المستهلكين - كما يظهر في المملكة دور البنوك المركزية الجديدة للنفط.

وفي مقاله المنشور خلال الشهر الجاري، كتب فيليب فيرليجر، الاقتصادي الذي كتب عن أسواق الطاقة لأكثر من 40 عامًا، قائلا «كانت الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في أعقاب الأزمات الناجمة عن هجوم 14 سبتمبر على منشآتها النفطية جريئة وسريع»

وأكدت المملكة للمستهلكين على مستوى العالمك أن الأسواق «مجهزة بشكل جيد»، مع السماح للأسعار بالارتفاع ومتابعة نهج عدم التدخل الذي لم يؤثر على العرض الفعلي.

وأضاف هذه المرة كانت مختلفة، إذ تدخلت حكومة المملكة العربية السعودية؛ حيث لم يكن لدى مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أبدًا، على الرغم من دورهم الظاهري في حماية المستهلكين، وتبنت إجراءات إدارة الأزمات التي يتبعها محافظو البنوك المركزية في أوقات الضغط النقدي

وتابع: «تم تلبية مطالب المستهلكين، في حين لم تسمح للأسعار بالارتفاع، وأصبحت المملكة العربية السعودية هي البنك المركزي للنفط».

واستطرد: احتفظت السعودية باحتياطيات يمكنها استخدامها عند انقطاع الإمدادات، ومع ذلك، لم تعمل على استقرار الأسعار عندما ارتفعت، موضحا أن الاستعداد لتوفير السيولة على الفور هو ما يميز البنوك المركزية، وهو ما استطاعت السعودية تحقيقه خلال الأزمة التي ضربت عملاق صناعة النفط «ارامكو»

ويقارن الكاتب والاقتصادي العالمي بين الدور الذي لعبته المملكة في التحدي الاخير الذي واجهها وبين السياسات المماثلة لدول مثل الولايات المتحدة أو هييئات مثل وكالة الطاقة الذرية الدولية، قائلا: كان سوق النفط يفتقر إلى مثل هذا البنك المركزي

وأضاف: على الرغم من العديد من الفرص، لم تتصرف الولايات المتحدة ولا وكالة الطاقة الدولية ولا حكومات أوروبا أو اليابان مثل التصرف السعودي، موضحا أنه خلال الأزمات الماضية، تم رفع الأسعار ودفعات المخاطرة دون شروط، لكن الشهر الماضي فقط ظهر بنك مركزي للنفط، إذ تصرفت المملكة العربية السعودية على وجه التحديد كما تنص الأدبيات المالية، فقد تم تلبية مطالب العملاء، كما تم إعادة توجيه كميات النفط الخام المخصصة للمصافي السعودية إلى المستهلكين، بينما سعت أرامكو للحصول على النفط الخام لمنشآتها الخاصة من العراق.

ونتيجة لذلك، تبدد الهلع من وجود أزمة على الفور، وانخفضت أقساط المخاطرة بدلًا من ارتفاعها، وفي المقابل انخفضت الأسعار بعد الارتفاع الأولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار سابق لـ وزير النفط السعودى: طرح أرامكو للاكتتاب يربك الأسواق المالية للمملكة

عبد العزيز بن سلمان.. أول وزير طاقة سعودي يحمل لقب صاحب سمو.. هل يغير سياسات المملكة وأوبك؟

ما مصير أكبر 5 دول مستوردة للنفط بعد أزمة أرامكو؟

أسعار النفط تواجه إشكالية ثلاثية الأبعاد.. استهداف منشآت النفط.. قرارات أوبك وضغوط اقتصادية.. وخبراء يتوقعون ارتفاع سعر النفط إلى 10 دولارات للبرميل

تعرف على إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لتفادي تبعات هجمات أرامكو.. وقعت بالفعل عقود تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود مع بنوك دولية.. والشركة تستخدم حقولها البحرية ومخزونها لتلبية احتياجات العملاء

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم

ترشيحاتنا

بركان غضب فى الإسماعيلية.. ومجلس الدراويش يدرس إقالة الصربي ميودراج

حدثها فورًا.. آبل تحذر مستخدمي آيفون وآيباد

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

هشتغل غصبا عن أي حد.. حمو بيكا يتوعد نقابة الموسيقيين بعد إلغاء حفل دمياط

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي.. المفتي يجيب

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد