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رياضة

يورجن كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:52 م
محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب
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إسماعيل محمود
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب غياب محمد صلاح، عن تشكيل الفريق للمباراة التي تقام بعد أقل من ساعة من الآن ، أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "صلاح لم يكن جاهزًا، هذا هو الأمر، لم يتدرب مع الفريق نهائيًا، لا أعرف كيف ادعى الجميع أنه جاهز وأنه سيلعب المباراة ، لم تكن هناك أي فرصة له للمشاركة اليوم،

وأضاف كلوب: "ربما يوم الاربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام جينك قد يكون جاهزًا، علينا أن نرى ذلك".

يذكر أن محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية أمام نادي ليستر سيتي منذ أسبوعين تقريبًا، عندما تدخل عليه حمزة تشودري بطريقة عنيفة.

ويلاقي ليفربول مضيفه مانشسستر يونايتد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق الشياطين الحمر ،في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي
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