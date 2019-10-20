يورجن كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد



وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: "صلاح لم يكن جاهزًا، هذا هو الأمر، لم يتدرب مع الفريق نهائيًا، لا أعرف كيف ادعى الجميع أنه جاهز وأنه سيلعب المباراة ، لم تكن هناك أي فرصة له للمشاركة اليوم،



وأضاف كلوب: "ربما يوم الاربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام جينك قد يكون جاهزًا، علينا أن نرى ذلك".



يذكر أن محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية أمام نادي ليستر سيتي منذ أسبوعين تقريبًا، عندما تدخل عليه حمزة تشودري بطريقة عنيفة.



ويلاقي ليفربول مضيفه مانشسستر يونايتد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق الشياطين الحمر ،في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب غياب محمد صلاح، عن تشكيل الفريق للمباراة التي تقام بعد أقل من ساعة من الآن ، أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.