ننشر خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة رؤساء وقادة عدة دول

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية موسعة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، والتي تشهد مشاركة عدد من رؤساء وزعماء وقادة الدول.

الغرفة المركزية لإدارة الطوارئ والأزمات

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى الغرفة المركزية لإدارة الطوارئ والأزمات بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزية فرق العمل والتأكد من تطبيق أعلى معايير الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمستوى الجاهزية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، المعتمد دوليًا من منظمة JCI لجودة الرعاية الصحية، مؤكدًا تميز وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بها، وما تبذله من جهود متميزة لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية حتى الآن، منها ما يقرب من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وحده، مؤكدًا أن المستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتعمل بأحدث التقنيات في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطور العالمي في مجال الرعاية الصحية.