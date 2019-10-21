طلب إحاطة بشأن إهمال فندق شيراتون الغردقة ومريديان القاهرة

أعلنت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تخريب فندق شيراتون الغردقة و مريديان القاهرة "الحياة".



وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الفنادق تتميز بمنطقة رائعة على كورنيش النيل، الذي يجعلهم في موقع استراتيجي رائع اذا تم استغلالهم بالشكل الجيد سوف يعود بالنفع على مصر في من خلال جذب السائحين واستضافتهم بالشكل الذي يليق بهم.



وأكدت النائبة أن هذه الفنادق للأسف تعاني من حالة من التخريب والعبث ولا يوجد أي أهتمام بها منذ أن تم بيعها حيث أن المالك يتعمد عدم تنفيذ بنود عقد البيع مع الحكومة.



وأوضحت داليا يوسف، أنها قدمت طلب الاحاطة لتوجيهة إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وإيجاد حلول سريعة لها.