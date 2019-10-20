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مرأة

بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة ملك قورة مؤشر البحث على جوجل بعد تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، برقصها على نغمات أغنية السود عيونه في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة أمس الجمعة بحضور عدد من النجوم.

ارتدت الفنانة ملك قورة فستان أحمر كاب طويل، مرتدية قطعة من الُحلي الذهبي، واستخدمت أحمر الشفاة لإبراز جمالها.

وتألقت بإطلالة أخرى؛ حيث ارتدت فستانا طويلا بكرانيش بلون البيبي بلو مع وضع المكياج الهادئ مع فرد شعرها على كتفها.

ويضم حساب ملك قورة الشخصي على "انستجرام" عدد من الاطلالات التي تنفرد بهما وتبهر متابعينها دائمًا بالألوان الجذابة والذاهية، كما انها تتألق بإطلالات كاجوال تخطف الأنظار.
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
بإطلالة كاجوال.. 20 إطلالة تبرز رشاقة ملك قورة
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