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اعراض مرض القلب عند الشباب .. 5 طرق للوقاية من المرض

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:35 م
اعراض مرض القلب عند
اعراض مرض القلب عند الشباب
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أمينة الدسوقى
اعراض مرض القلب عند الشباب، مثل الأخطر على صحتهم، حيث أن مرض القلب يصيب قد يصيب الإنسان وهو فى مقتبل العمر، فيجد الشباب أنفسهم بين رغبتهم فى العيش بطبيعتهم وبين التعايش مع مرض القلب، لذلك سنتعرف فى التقرير التالى اعراض مرض القلب عند الشباب.

اعراض مرض القلب عند الشباب
1- الشعور بألم فى الصدر الذى يستمر إما لفترة كبيرة من الوقت او لبضع دقائق
2- الشعور ضيق في التنفس وخاصة عند القيام ببذل مجهود
4- الغثيان أو القيء
5- التعرق
6- الشعور بالدوار أو الدوار، نتيجة انخفاض ضغط الدم
7- عسر الهضم، نتيجة وجود مشكلة فى الجهاز الهضمى
8- ألم أو عدم الراحة في الصدر والذراع الأيسر أو الظهر

أسباب مرض القلب عند الشباب
1- يساهم مرض السكري، و ارتفاع ضغط الدم، قنبلة للنوبة القلبية المبكرة لدى الشباب

2- التدخين تمثل تلك العادة سبب رئيس ضمن اسباب الاصابة بأمراض القلب لدى الشباب

3- شرب الكحول وإدمان المخدرات

4- قلة النشاط البدني تمثل عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

طرق الوقاية

1-تحسين النظام الغذائي من خلال استبدال معظم المشروبات التي تشربها بالماء والتخلص من المشروبات الغازية.

2- ممارسة الرياضة من خلال المشي أو الجري بالقرب من المنزل أو العمل.

3- الحد من التوتر وذلك للحفاظ على انخفاض ضغط الدم وصحة القلب.

4- الحصول على قسط من الراحة والنوم، فقد يؤدي قلة النوم إلى إفساد الجسم من خلال إبطاء عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذى يضر القلب.

5- التوقف عن شرب الكافيين تماما

مصدر المعلومات lifetothefullest و webmd.
اعراض مرض القلب عند الشباب اعراض مرض القلب عند الشباب
اعراض مرض القلب عند الشباب اعراض مرض القلب عند الشباب
اعراض مرض القلب عند الشباب اعراض مرض القلب عند الشباب
اعراض مرض القلب عند الشباب اعراض مرض القلب عند الشباب
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