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أخبار العالم

بسبب المذابح التركية.. نزوح المدنيين السوريين إلى العراق

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأنه تجري في الوقت الراهن حركة نزوح ضخمة لأهالي منطقة الجزيرة السورية أو إقليم أقور الذي يمتد عبر شمال شرق سوريا، إلى شمال العراق، وذلك عبر معبر سيمالكا الحدودي.

يأتي ذلك بعدما تمكنت مليشيات رجب طيب أردوغان من احتلال مدينة رأس العين ذات الأغلبية الكردية، ريف محافظة الحسكة الشمالي، وذلك بعد قصف جوي ومدفعي تسبب بدمار عدد كبير من المنازل والمنشآت الحيوية ونزوح أعداد كبيرة من أهلها.

ورغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع الولايات بتعليق القصف مدة 120 ساعة، أكدت "سانا" أن طائرات الاحتلال التركي كثفت اليوم من غاراتها على الأحياء السكنية والبنى التحتية في مدينة رأس العين إلى أن احتلتها.
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