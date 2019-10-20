كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

انتهت الجلسة المنعقدة منذ عدة ساعات بين الدكتور أشرف صبحي وثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.



ورفض الثنائي الحديث عقب انتهاء جلستهما مع صبحي الا ان الخطوط العريضة للاجتماع تؤكد ان الأزمة ما زالت معلقة لحين اجتماع مجلس الجبلاية غدا.



وعلم صدى البلد ان وزير الرياضة سيتواصل مع محمود الخطيب رئيس الاهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك لتهدئة الامر خاصة أن تأجيل القمة جاء لدواع امنية وليس لرغبة طرف.



وتدور الأزمة في رفض الاهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع.



الجدير بالذكر ان الزمالك خاض امس لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.