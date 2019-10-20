Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:01 م
مرتضي منصور ومحمود
مرتضي منصور ومحمود الخطيب
Advertisements
ريهام بكير
انتهت الجلسة المنعقدة منذ عدة ساعات بين الدكتور أشرف صبحي وثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الثنائي الحديث عقب انتهاء جلستهما مع صبحي الا ان الخطوط العريضة للاجتماع تؤكد ان الأزمة ما زالت معلقة لحين اجتماع مجلس الجبلاية غدا. 

وعلم صدى البلد ان وزير الرياضة سيتواصل مع محمود الخطيب رئيس الاهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك لتهدئة الامر خاصة أن تأجيل القمة جاء لدواع امنية وليس لرغبة طرف.

وتدور الأزمة في رفض الاهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل ان تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع.

الجدير بالذكر ان الزمالك خاض امس لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة 119 أمام الزمالك

السعيد وجمعة يخوضان تدريبات تأهيلية في جيم الزمالك

عواقب تأجيل القمة.. أول تعليق لـ وزير الرياضة عن مباراة الأهلي والزمالك

بيراميدز كلمة السر.. مقترح جديد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة القمة 119

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

عقوبات قاسية تنتظر القلعة الحمراء.. بيان الأهلى يهز اتحاد الكرة | والجبلاية فى ورطة | مرتضى يتحدى الخطيب | والجناينى يحسم الأزمة بعد العودة من أمريكا الثلاثاء

ترشيحاتنا

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

لا يصلح.. ننشر شهادة محو أمية حمو بيكا ورسوبه في امتحان الموسيقيين

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

علي عبد العال لـ مرتضى منصور: سأطالب النواب بتكريمك في المجلس.. تفاصيل

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

مش مسامحك يا حرامي البناطيل.. أغرب واقعة سرقة في المدينة الجامعية للأزهر

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي لم يعلن جديدا.. اتحاد الكرة يتمسك بموقفه والجونة يعلن التزامه بخوض المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها.. صور

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة