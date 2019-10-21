بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد





نشرت الفنانة ياسمين نيازي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام جلسة تصوير جديدة.وظهرت ياسمين بإطلالة كلاسيكية جاكيت ابيض وتوب أسود لامع وبنطلون اسود، واعتمدت اكسسوارات باللون الفضي مع تسريحة شعر كيرلي .ونسقت ياسمين مع إطلالتها مكياج باللون كاشمير، وظهرت بهذه الإطلالة في اخر حفلاتها ، كتبت ياسمين "عايزة اشكر كل اللي تعبو معايا في حفلة امبارح".