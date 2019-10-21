من البرلمان دعما للدول العربية.. عبد العال: أي اعتداء على ليبيا يوجب علينا الاستنفار والقيادة التركية تنتهج تصرفات بربريه تخرج عن ميثاق الأمم المتحدة.. رسلان: العدوان التركى على سوريا يعيد البشري

عبد العال فى البرلمان: أى اعتداء على ليبيا يوجب علينا الاستنفار

عبد العال: القيادة التركية تنتهج تصرفات بربريه تخرج عن القانون وميثاق الأمم المتحدة.

رسلان: العدوان التركى على سوريا يعيد البشرية إلى شريعة الغاب



كباقى مؤسسات الدولة المصرية دعم مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة بالأمس الدعم للعديد من الدولة العربية، والتى تمر بأزمات عدة بسبب عدم الاستقرار والارهاب الذى تغلغل فى هذه الدولة كذلك بسبب العدوان التركى على الدولة السورية.



فى البداية هاجم الدكتور علي عبد العال، الهجوم التركى على الأراضي السورية، مشيرا الى تقدم مصر والاتحاد الأوروبى ببيان عاجل للإتحاد البرلمانى الدولي بإدانه العدوان.



وعقب عبد العال خلال الجلسة العامة علي البيان الذي القاه النائب أحمد رسلان بشأن استنكار العدوان التركي علي سوريا " كنت أفضل وصف القوات التركية المُعتدية علي الأراضي السورية بالغازية وليست القوات المسلحة لأن الأخيرة تحكمها قواعد دولية أما القوات الغازية لا يحكمها قواعد دولية وهذا هو شأن القيادة التركية التي تنتهج تصرفات بربريه تخرج عن القانون وميثاق الأمم المتحدة.



ومن جانبه قال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أحمد رسلان إن "الهجوم الهمجي والبربري الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب ويتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية، ويمثل خطورة على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية".



وتابع رسلان : "إن هذا العدوان يكشف حجم الأطماع التوسعية للرئيس التركي، وهو ما حذرت منه مصر كثيرًا، وإن الإرهاب الذي يتفشى في بعض الدول العربية هو نتاج دعم الرئيس التركي للإرهاب، مما يفرض على المجتمع الدولي للتصدي له".



ولفت رسلان إلى أن لجنة الشئون العربية ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاعتداءات التركية على الشقيقة سوريا، وتتابع عن كثب الاعتداء التركي على شمال الأراضي السورية، مطالبا الحكومات العربية بإعادة النظر في علاقتها مع حكومة الرئيس التركي بما يحفظ الحقوق العربية.



ونبه رسلان إلى أن العدوان على سوريا يؤثر على مسار العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا العدوان الغاشم هو تنفيذ من الرئيس التركي لأجندة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية.



وأثنى رئيس لجنة الشئون العربية على دور القيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحسه الوطني والعروبي في تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركي واعتداءاته على أراضي دولة عربية.





وفى سياق آخر أكد د. علي عبد العال رئيس البرلمان اعتزاز مصر بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب، متمنيا ان تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الارهاب.



وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "مصر تقف دائما بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي" ، مشيرا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.



وأكد رئيس البرلمان أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، مشيرا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الاخطار ، مضيفا: "و أقول للاشقاء الليبيين جميع الامكانيات الخاصة بالمجلس تحت تصرفكم ".