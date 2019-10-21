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سيارات

أسعار اسبرانزا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - ابراهيم قنديل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة اسبرانزا موديل 2015 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة اسبرانزا موديل 2015 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة اسبرانزا موديل 2015 والقريبة منها ما بين 105 آلاف لـ 112 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة اسبرانزا موديل 2015 في سوق السيارات المصرية.
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