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سيارات

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
يعد فيلم الجوكر من أقوى أفلام الحركة التي أثار ضجة واسعة منذ عرضه في دور العرض العالمية والعربية مؤخرًا، والتي اكتظت بعشاق هذه النوعية من الأفلام لمشاهدته، ولقد حقق أرباحا هائلة تخطت نصف مليار دولار حتى الآن.

وتدور أحداث هذا الفيلم الشيق في عام 1981 في مدينة جوثام، وخلال الفيلم، جذبت مجموعة من السيارات الكلاسيكية القديمة الأنظار بظهورها في بعض المشاهد، وسوف نعرض لكم اليوم أبرز هذه الطرازات وأنواعها.

مع بداية أحداث فيلم الجوكر ظهرت سيارة مرسيدس اس كلاس W126، كانت مرسيدس قد طرحتها بين عامي 1979 و1992، وتتميز بمستوى مميز للغاية من الفخامة والرقي.

وضم أحد المشاهد الأخرى سيارة 1969 شيفروليه امبالا والتي تتميز بفخامتها وجاذبيتها، وتستمد قوتها من محرك V8 5.7L تبلغ قوته 390 حصان.

مع استمرار أحداث الفيلم، ظهرت سيارة إسعاف، وهي من طراز فورد ايكونولاين 1992، وهي من شاحنات الفان الكبيرة.

كما تضمن أحداث الفيلم العديد من السيارات الكلاسيكية القديمة المميزة، ومنها كرايسلر ليبارون الكشف 1986 الفخمة، إضافة إلى اولدزموبيل دلتا 88 رويال 1982 ودودج كورونيت 1975 بجانب بي ام دبليو الفئة الخامسة 1977 وميركوري جراند ماركيز 1988.
شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور
شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور
شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور
شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور
شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور
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