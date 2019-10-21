التعليم تطرح تطبيقا إلكترونيا للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح تطبيق إلكتروني خاص بالترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2019/2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اطلاق هذا التطبيق الالكتروني يأتي استمرارا لمسيرة تطوير منظومة أعمال امتحانات الثانوية العامة.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للمعلمين من خلال هذا التطبيق التسجيل في وظيفة رئيس لجنة سير، ومراقب أول ، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.



ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على هذا التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي :

http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/ ، وسيطلب هذا الرابط من المتقدم ادخال كود المعلم ، والرقم القومي ، وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل دخول.



وكانت قد كشفت الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي فيما يخص العام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2020 ، مؤكدةً أنها من المقرر أن تنطلق رسميًا يوم 6 يونيو 2020 .