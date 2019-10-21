Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تطرح تطبيقا إلكترونيا للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح تطبيق إلكتروني خاص بالترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2019/2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اطلاق هذا التطبيق الالكتروني يأتي استمرارا لمسيرة تطوير منظومة أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للمعلمين من خلال هذا التطبيق التسجيل في وظيفة رئيس لجنة سير، ومراقب أول ، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على هذا التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي :
http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/ ، وسيطلب هذا الرابط من المتقدم ادخال كود المعلم ، والرقم القومي ، وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل دخول.

وكانت قد كشفت الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي فيما يخص العام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2020 ، مؤكدةً أنها من المقرر أن تنطلق رسميًا يوم 6 يونيو 2020 .
Advertisements

ترشيحاتنا

جوجل تقدم هذه الميزة لأصحاب هواتف آيفون

مستمر في الانخفاض .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-10-2019 في مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد

خطر يضرب مدن بريطانيا ويتسبب في وفاة 36 ألف شخص سنويا

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

Advertisements

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة ؟

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور