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أخبار البلد

رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
رصف الطرق
رصف الطرق
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كتب محمد صبري
استمرارا لجهود اللواء مجدي الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر فى مواصلة أعمال تطوير المناطق المهملة ، قام مساء أمس رجال الحي بأعمال الرصف بمنطقة صقر قريش بالحى العاشر بمدينة نصر .

وقال اللواء الوصيف إن هناك خطة لكافة المناطق التى لم تشهد أي أعمال تطوير منذ سنوات ، للعمل على رفع كافة الطرق والانارة ورفع كافة المخلفات والإشغالات ايضا حتى يشعر المواطن بتقديم كافة الدعم له.

وأوضح رئيس الحي اننا انتهينا من رصف العديد من المناطق منها الحى السويسرى وجار العمل علي قدم الوثاق فى أعمال التطوير الشامل بمنطقة صقر قريش ، وسيشمل أعمال التطوير رصف الشوارع الداخلية لحي السفارات طبقا للخطه الموضوعه وإعادة الشىء لأصله فى الشوارع والأرصفة التي تم تكسيرها منذ فترة توصيل كابلات كهرباء للمنطقة الحرة .
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
رئيس حي شرق مدينة نصر: صقر قريش فى ثوبه الجديد خلال أيام .. صور
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