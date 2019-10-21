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رياضة

فرج عامر: رفضت رحيل حسام حسن حتى لو هبطنا للدرجة الرابعة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عمرو ابوبكر
رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري، وتمسك به في أكثر من موقف.

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بيني وبين حسام حسن كيميا، تمسكت به وقلت له لن ترحل وحتى لو نزلنا درجة رابعة"، وأكد له أنه بإمكانه إقصاء اي لاعب لا يرغب في وجوده.

وأضاف: كان رأيي ان هناك أكثر من لاعب سوف يتألق خلال المباريات وبالفعل حدث ما توقعته.
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