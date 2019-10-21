تكريم لبلبة في قصر السينما .. صور

قام الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، بتكريم الفنانة لبلبة، مساء أمس الأحد، على مشوارها السينمائي من خلال "نجم وندوة" ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين".



وقالت لبلبة عقب تكريمها: اعتز بهذا التكريم لأنه تكريم عن مسيرتي السينمائية، فقد وهبت حياتي للفن وساهب الباقي من حياتي للفن أيضًا".



يذكر أن لبلبة اشتركت مؤخرًا في مسلسل "الشارع اللي ورانا" بطولة الفنانة درة، بجانب عدد من الفنانين منهم الراحل فاروق الفيشاوي، وهند عبد الحليم، وتسرين أمين، وغيرهم.