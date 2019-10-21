رئيس حي النزهة يفاجئ الكافيهات والمطاعم المخالفة في حملة ليلية مكبرة.. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة حملة انضباطية ليلية مكبرة لضبط المخالفات بكافة أنواعها تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وأكد "عقل" أن الحملة شملت تحرير محضر بيئة لكافية شهير فى 5 شارع احمد عبد النبى بالنزهة الجديدة ، كما تم تحرير محضر بيئة لمقهى نادى الرجال فى 1شارع احمد عبد النبى بالنزهة الجديدة للعرض على النيابة العامة.



كما تم تحرير محضر بيئة لمقهى فى1 شارع احمد عبد النبى بالنزهة الجديدة ، ومحضر بيئة لمطعم في 41 عمارات مصر للتعمير ، علاوة على محضر بيئة مطعم فى 43 عمارات مصر للتعمير، ومحضر لمطعم فى 43 عمارات مصر للتعمير وجارى تحرير محاضر غلق لكافة الأماكن المذكورة.



وأكد "عقل"، أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية، مشيرا إلى الاستمرار بتلك الحملات على مدار يومين.



رافق رئيس الحي في الحملة ممثلي وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية والبيئة وقسم شرطة النزهة وشرطة المرافق و تنفيذيين الحى ومسئولى المربعات.



