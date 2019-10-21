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ثقافة

أسوان وبورسعيد وقنا وتوشكى للفنون الشعبية فى افتتاح أسبوع الجامعات الأفريقية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
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طارق موسى
شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة فى افتتاح اسبوع الجامعات الافريقية الأول والمقام بمحافظة أسوان فى الفترة 19 إلى 25 أكتوبر الجارى برعاية السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.

نظمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ديفيليه استعراضى للفرق المشاركة فى احتفالات الهيئة بالتعامد على وجه تمثال رمسيس بمحافظة أسوان بدأ من أمام مبنى المحافظة وانتهى أمام مبنى مصر للطيران، أعقبه مشاركة شاركت فرق "أسوان ، بورسعيد، قنا، توشكى" للفنون الشعبية فى حفل الافتتاح وقدمت كل فرقة تابلوها استعراضيا عبرت به عن تراث وفنون محافظتهم، وذلك باستاد أسوان الرياضى وبحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى واللواء أحمد إبراهيم محافظ اسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ورئيس اللجنة العليا للأسبوع، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظ.
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