كب كيك محشى من الحلويات الشهية التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ وبالأخص بالنسبة للأطفال، فالنقدم لكم طريقة عمل كب كيك محشى من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".



مقادير كب كيك محشى

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

نصف كوب زيت

2 بيضة

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة كاكاو

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

-الحشو

موز

قرفة ناعمة



طريقة تحضير كب كيك محشى

* يضرب في الخلاط الزيت والبيض والفانيليا والسكر واللبن

* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح

* يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط برفق

* يقسم الخليط لجزأين ويضاف لجزء منه الكاكاو ويقلب الخليط

* تصب ملعقة كبيرة من خليط الكيك السادة في ورق الكب كيك ثم توضع شرائح الموز والقرفة

* يضاف على الوجه خليط الكيك بالكاكاو

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* يقدم الكب كيك.

