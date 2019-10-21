أصالة تعترف بوجود خلاف مع طارق العريان.. وهذه هي التفاصيل

ردت الفنانة السورية أصالة على شائعات طلاقها من زوجها طارق العريان، من خلال صورة لهما على حسابهما في «إنستجرام»، بتعليق يؤكد كذب هذه الشائعات.



ولكن الملاحظ أن أصالة تحدثت في التعليق عن "خلاف عادي"، بررته بالانشغال، دون أن توضح أي تفاصيل أخرى ما جعل الكثيرين يبحثون في سبب الخلاف.



ويتحدث مقربون من أصالة خلال هذه الفترة عن حالة نفسية سيئة تعيشها النجمة السورية، حتى إنها قامت بعمل بلوك لعديد من المتواصلين معها عبر «واتس اب»، خلافا لعادتها.



وبرر البعض هذه الحالة بوجود خلاف ما، ليس عاديا بالطبع، مع زوجها طارق العريان، الذي طالما تحدثت النجمة السورية عن مميزاته عبر السوشيال ميديا.



وكانت الشائعات ربطت بين طارق العريان والممثلة السورية نسرين طافش، التي قيل إنها تعيش قصة حب معه، وقال آخرون إنهما ارتبطا بالفعل، وهي الشائعات التي لم تتوقف حتى اللحظة رغم نفي أصالة، وصمت العريان وطافش.



كانت أصالة كتبت لنفي الشائعات: «لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف».



وتابعت أصالة: «ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء».



وأضافت أصالة: «وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إن كان هناك خبرًا لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري».