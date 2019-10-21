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توك شو

محسن صلاح: "هليوبوليس" أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح
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توك شو
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب: إن محطة مترو هليوبوليس هي أكبر محطة موجودة في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه يفتخر بما يتم في مصر من مشروعات.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية هند النعساني، أن هناك عواصم أوروبية كبيرة لا تمتلك محطات مثل محطة مترو هليوبوليس.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن محطة هليوبوليس على مساحة 10 آلاف متر، وبها أعماق أكثر من 28 مترًا، وأكد أن محطة هليوبوليس تربط منطقة الشرق بالغرب.

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن شركة المقاولون العرب مشاركة في الخط الثالث للمترو بالكامل.
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