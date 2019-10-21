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أخبار العالم

الدبلوماسية أفضل .. إيران تعلن رفضها الصريح للتواجد التركي في سوريا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
عباس موسوي
عباس موسوي
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محمد علي
صرح عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين بأن إيران ترفض إنشاء مواقع عسكرية داخل سوريا، مضيفًا أنه يجب احترام أمن الحليف السوري، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال بوست.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا ... يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية ... يجب احترام سلامة سوريا".

وبينما أعلنت إيران رفضها الوجود التركي بسوريا، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أمس السبت بأن أنقرة ستواصل هجومها على شمال شرق سوريا "ستسحق رؤوس الإرهابيين" إذا لم يتم تنفيذ اتفاق كامل مع واشنطن بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.


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