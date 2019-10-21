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ثقافة

تبادل خبرات مصرية صربية في مجال المتاحف والمعارض

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية،والسفير عمرو الجويلي سفير مصر فى صربيا المتحف الوطني في العاصمة الصربية بلجراد وقامت بويانا بوريس برشكوفيتش مدير المتحف بشرح محتوياته من مقتنيات وأعمال فنية يعود تاريخها إلى العصور الاولي حتي العصر الحديث.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالعرض المتحفي وما يضمه من مقتنيات،مشيرة إلى الاتصال الوثيق بين الفن والفنانين في مصر وصربيا.

وأكدت أهمية التعاون المشترك في مجال المعارض والمتاحف باعتبارها مكونا أساسيا في ذاكرة الدولتين يساهم في تشكيل الوعي الجمعي وترسيخ الهوية،مشددة على ضرورة تفعيل النشاط الفني من خلال مسرح المتحف الذي استضاف احتفالات مصر بثورة يوليو كأول عيد قومي في تاريخه من خارج صربيا.

من جانبها اعربت برشكوفيتش عن اعتزازها بالزيارة التي تعد انطلاقة للتعاون في مجال المتاحف بين البلدين واكدت ان مصر دولة الثقافة والتاريخ والفن واشارت الي دراسة توقيع اتفاقيات شراكة لتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال خاصة في ترميم وحماية المقتنيات من خلال الهيئات الثقافية المتخصصة في مصر وصربيا.
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