أنا شبه مين يا بنات.. تريند يشعل السوشيال ميديا.. وإحداهن: نفسي أتصور مع شبيهتي هنا شيحة

"أنا شبه مين يا بنات من الفنانات"، ذلك السؤال هو الأشهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تحول الأمر لتريند تشارك فيه الكثير من الفتيات، لتنهال عليهن آلاف من التعليقات عن من تشبه من الفنانات سواء من الجيل الحالي أو الماضي.



"عرفت اني شبهها وانا في أولى ثانوي"، بدأت نهى عكاشة حديثها لـ "صدى البلد" عن الشبه الذي جمعها بالفنانة الشابه شيري عادل، والذي بدأت أصدقاؤها يلاحظونه في المرحلة الثانوية، ويزداد الشبه بينهما مع مرور الوقت، خاصة أنها تتميز بملامح رقيقة.



كما شاركت نهى في تريند "انا شبه مين يا بنات من الفنانات" على أحد جروبات البنات والذي اجتمع الجميع على الشبه بينها وبين الفنانة شيري عادل، وكانت أبرز التعليقات "انتي كأنك هي"، و"انتم الاتنين قمرات"، فكانت تلك التعليقات أدخلت الفرحة على قلب نهى كما وصفت.



كما تابعت أية رأفت حديثها عن مشاركتها في تريند "أنا شبه مين يا بنات" على أحد جروبات البنات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي أشاد الجميع بالشبه الذي جمع بينها وبين الفنانة هنا شيحة، فكانت أبرز التعليقات التي تخطت الـ 20 ألف تعليق "انتي من عيلة شيحة ومخبية علينا"، "انتي توأم ملتصق بهنا شيحة"، "انتي شبهها اكتر منها"."



"أنا نفسي أشوفها وأتصور معاها"، عبرت أية عن فرحتها الشديدة بعد سمعاها للتعليقات، وتمنت أن يجمعها القدر بينها وبين هنا شيحة لأخذ السيلفي معها، واكتشاف الشبه على أرض الواقع.



"انا مش مقتنعه بالشبه"، كانت تلك العبارة هي التي بدأت بها دعاء طارق حديثها عن الشبه الذي جمعها بالفنانة كندة علوش برأي الأغلبية ولاسيما أصدقاؤها، فالجميع يردد أنها تشبهها بطريقة كبيرة إلا الفتاة ذاتها، خاصة أنها لم تضع الكثير من الميك أب، فالبساطة هي التي تميز الفنانة كما وصفتها رواد التواصل الاجتماعي.



ازدادت أعداد الفتيات في المشاركة بالترند الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، كما هناك بعض الفتيات اكتشفوا شبيهات للفنانة ياسمين صبري، والذي كانت أكثر الفنانات التي أثارت جدلًا بين الفتيات، ونشبت بينهم خلافات طفيفة، اعتقادًا منهن أن لا يوجد من يشبه الفنانة ياسمين صبري في جمالها، كما وصفت إحداهن على أحد المنشورات.

