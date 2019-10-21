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فيديو جراف

فيديوجراف | حمو بيكا يهدد هاني شاكر.. اعرف القصة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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منار شعبان
نشبت أزمة جديدة بين نقابة المهن الموسيقية وحمو بيكا، وذلك بعد إصرار الأخير الغناء وإقامة حفل في دمياط، بعد زيارته إلى مستشفى 57357، وهو الأمر الذي دفع النقابة لإصدار قرار بمنعه من الغناء.

بدأت الأزمة عندما هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.

وظهر حمو بيكا وهو يصرخ في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "هغني غصب عن اي حد وفيه ناس بتقول إن لازم يدفعوا 300 الف عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع أي شاب يكون له شعبية، أنا بيكو من غيركو هشتغل".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي:
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