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أصل الحكاية

كيد المدربين.. خناقة تصريحات بين مورينيو وكلوب بسبب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:06 م
مورينيو وكلوب
مورينيو وكلوب
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أحمد سالم
جلس المدرب المخضرم على أحرّ من الجمر يتابع مجريات المباراة المحتدمة ما بين فريقه السابق مانشستر يونايتد، وغريمه الأزلي ليفربول من أستوديو تحليلي لإحدى القنوات الفضائية بمدرجات الأولد ترافولد.

لم يكن مورينيو يشجع فريقه فحسب، وإنما انتابه القلق من معادلة رقم قياسي محفوظ بإسمه في الدوري الإنجليزي، فكان مشجعا لنفسه في المقام الأول.

حلم كلوب يتبخر لصالح مورينيو

خشيَ البرتغالي من انتصار جديد لفريق ليفربول على مانشستر يونايتد ليحقق 9 انتصارات متتالية في عهد يورجن كلوب، وهو نفس الرقم الذي حققه مورينيو مع تشيلسي في عام 2004 وظل محتفظا بهذا الرقم الى وقتنا هذا.

انتهت المباراة بينما لم تكن أحداثها بالممتعة بسبب تضييق نادي مانشستر يونايتد مساحات اللعب أمام نجوم الريدز في غياب محمد صلاح، ومع مرور الوقت واتجاه النتيجة نحو التعادل بعد هدف آدم لالانا في الدقيقة 85، كانت جماهير مانشستر تبعث بالتحيات والهتافات إلى مورينيو في المدرجات، ليردها لهم بالإشارات.

يورجن كلوب غاضب

تصريحات كلوب بعد المباراة كانت غاضبة على غير عادته، فالمدرب الألماني ظهر محتدا خلال التصريحات الصحفية وهاجم طريقة لعب مانشستر يونايتد، الذي يشكل عقدة للألماني بسبب طريقة اللعب.

قال يورجن إن مانشستر يونايتد في كل مرة يتعمد اللعب أمامنا بهذه الطريقة، فريق يدافع فقط دون أي خطط بينما فريق آخر يلعب كرة قدم طوال المباراة.

ورد يورجن كلوب غاضبا عن عدم إشراك محمد صلاح منتقدا تلك الأسئلة " من أخبركم عن جاهزية محمد صلاح !".

رد مورينيو المستفز

علق مورينيو على تصريحات يورجن كلوب بردود استفزازية حيث قال إن كلوب ليس غاضب من التعادل، لكن كلوب غاضب بسبب عدم قدرته على كسر الرقم القياسي المحقق بغسمي مع تشيلسي، وهو الانتصار في 9 مباريات متتالية.
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