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رياضة

صافرة أسكتلندية تدير مباراة برشلونة وسلافيا براج في دورى أبطال أوروبا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة سلافيا براج وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للحكم الإسكتلندي بوبي مادن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الحكم البالغ من العمر 40 عامًا، سيدير المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، فيما سيعاونه كل من ستيوارت وديفيد روم، بالإضافة للحكم الرابع كيفين كلانسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مادن أصيب في عام 2016 بسرطان الغدة الدرقية، والتي أجبرته على الخضوع للعلاج لعدة أشهر ابتعد على إثرها عن التحكيم .

وختمت بأن الحكم الألماني دنيز آيتكين، سيقود صافرة مباراة فالنسيا أمام نظيره ليل الفرنسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره سلافيا براج، بالمباراة التي ستقام على ملعب إدين أرينا، مساء الأربعاء المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، متساويًا مع بروسيا دورتموند الالمانى بنفس الرصيد والذى يحتل صدارة المجموعة، فيما يأتى فريق سلافيا براج وانتر ميلان الإيطالى بالمركز الثالث والرابع برصيد نقطة.
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