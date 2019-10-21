التسويق والنقل.. الفلاحين تكشف أهم الأزمات التى تواجه صغار المزارعين

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الجميع يدعم اتفاقية وزارة الزراعة مع الفاو لحل مشاكل صغار المزارعين، مناشدًا بضرورة توفير التمويل لهم من قبل منظمة الفاو.



وأشار "أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن صغار المزارعين يواجه العديد من المشكلات فى مصر من أهمها قلة مساحة الحيازات الزراعية المملوكة لهم؛ حيثُ إنها تحتاج إلى زراعة تعاقدية لتزرع كل مجموعة نوع احد من المحاصيل.



وأوضح أن مشكلتى التمويل والتسويق للمحاصيل من أهم المشاكل التى تواجه صغار الفلاحين، كما أن تلك الحيازات الزراعية الصغيرة لاتحقق لهم الربح المنشود مما يضطرون بالنهاية إلى بيع أراضيهم.



ونوه نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأعلاف والأدوات الزراعية إحدى الأزمات التى تواجه صغار المزارعين، فضلًا عن ارتفاع أسعار نقل محاصيلهم إلى أماكن بعيدة.



وأضاف أن معظم صغار المزارعين يلجأون إلى تربية الماشية والتى أصبحت حاليًا مكلفة دون تحقيق أرباح منها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.



وناشد بضرورة تكريم الفلاحين وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بمهنة الفلاحة بحيث لا يهملوها.

