Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التسويق والنقل.. الفلاحين تكشف أهم الأزمات التى تواجه صغار المزارعين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:18 م
صغار المزارعين
صغار المزارعين
Advertisements
شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الجميع يدعم اتفاقية وزارة الزراعة مع الفاو لحل مشاكل صغار المزارعين، مناشدًا بضرورة توفير التمويل لهم من قبل منظمة الفاو.

وأشار "أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن صغار المزارعين يواجه العديد من المشكلات فى مصر من أهمها قلة مساحة الحيازات الزراعية المملوكة لهم؛ حيثُ إنها تحتاج إلى زراعة تعاقدية لتزرع كل مجموعة نوع احد من المحاصيل.

وأوضح أن مشكلتى التمويل والتسويق للمحاصيل من أهم المشاكل التى تواجه صغار الفلاحين، كما أن تلك الحيازات الزراعية الصغيرة لاتحقق لهم الربح المنشود مما يضطرون بالنهاية إلى بيع أراضيهم.

ونوه نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأعلاف والأدوات الزراعية إحدى الأزمات التى تواجه صغار المزارعين، فضلًا عن ارتفاع أسعار نقل محاصيلهم إلى أماكن بعيدة.

وأضاف أن معظم صغار المزارعين يلجأون إلى تربية الماشية والتى أصبحت حاليًا مكلفة دون تحقيق أرباح منها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وناشد بضرورة تكريم الفلاحين وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بمهنة الفلاحة بحيث لا يهملوها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوق النجاة.. الفلاحين تناشد بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية

انخفاض أسعار المواشي والأرز.. الفلاحين تكشف عن أهم المشاكل التي تواجه المزارعين

بشرى سارة.. الفلاحين: انخفاض في أسعار اللحوم

الفلاحين تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق

نقيب الفلاحين يشيد بمجهودات زراعة النواب:عقدنا الأمل عليكم

نقيب الفلاحين: لدينا 4600 جمعية تعاونية لا نستفيد شيئا منها

ترشيحاتنا

بـ فستان أسود | نيرمين الفقى تتألق فى حفل ملكة جمال الكون 2019

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

مقترح لإقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بـ الدوري المصري في الإمارات

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور