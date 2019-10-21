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أخبار العالم

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبدالله السالم إلى الجنايات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:15 م
النائب العام الكويتي
النائب العام الكويتي
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قسم الخليج
قرر النائب العام الكويتى، المستشار ضرار العسعوسي، إحالة الشيخ عبدالله السالم الصباح، أحد أفراد الأسرة الملكية الحاكمة في الكويت، إلى محكمة الجنايات وإرفاق مذكرة اتهام تطالب بمعاقبته وفق القانون بتهمة الإساءة الى الضابط صالح الراشد من خلال تسجيل صوتي.

وأسند للشيخ تهديد موظف عام على الامتناع عن عمله أو الضغط لممارسة عمل، وسب وقذف ضابط شرطة .

وكان قد انتشر مقطع لمكالمة صوتية لضابط قال فيه إن الشيخ عبد الله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات.

ورد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا، ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.

وتعود القضية إلى عام 2015 عندما نشر الشيخ عبد الله، وهو حفيد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه الحكومة الكويتية وعددًا من وزرائها، واعتبرت المحكمة أن المقطع يتضمن ”إساءة للأمير وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة“.



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