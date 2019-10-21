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رياضة

سلامة ورجب يقودان الإنتاج الحربي في مواجهة بيراميدز

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:07 م
لقاء الإنتاج الحربي
لقاء الإنتاج الحربي وبيراميدز
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حسام الحارتي
أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة ضيفه نادي بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عامر عامر .

خط الدفاع: أحمد شديد ، محمود البدري ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي .

خط الوسط: أحمد مجدي ، محمد بازوكا، محمد عادل ، محمد فييرا.

خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب .
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