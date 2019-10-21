أول مرة.. توصيل الغاز الطبيعي لـ 10 مناطق جديدة بالقاهرة

التقى المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن – تاون جاس –اليوم الاثنين واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لبحث آخر مستجدات عمليات توصيل الغاز الطبيعي بنطاق محافظة القاهرة ، وذلك في إطار توجيهات وزير البترول لرؤساء الشركات بضرورة التواجد المستمر بمواقع العمل لسرعة حل جميع المشكلات وتذليل أى معوقات قد تواجه تنفيذ خطة الدولة وتنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية خلال عام 2019.



واستعرض رئيس الشركة خلال اللقاء الأعمال التى تم تنفيذها بالقاهرة خلال عام 2019 ، والتي تتمثل في تحويل 66 ألف عميل للعمل بالغاز الطبيعي وبنسبة إنجاز 111 % ، بالإضافة إلى دخول الغاز لأول مرة بمناطق ( حدائق حلوان – منشية ناصر – الهايكستب – عزبة زين – منشية جمال عبد الناصر – الطوب الرملى ) ، مشيرا إلى أنه من المخطط إدخال الغاز لأول مرة بمناطق (امتداد 15 مايو- عزبة خير الله – حكر التبين – منطقة الأباجية ) ليصل إجمالى عدد الوحدات التى تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظة القاهرة إلى 2 مليون وحدة ، ونوه بأن عام 2018 شهد توصيل الغاز لما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية بالمحافظة.



وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهاته بسرعة قيام المختصين بالمحافظة بالتواصل وعقد الاجتماعات التنسيقية لإصدار التصاريح المطلوبة لشركة تاون جاس وتذليل أى معوقات تحول دون قيام الشركة بتنفيذ خطتها .



ومن ناحيته توجه رئيس الشركة بالشكر للمحافظ على رعايته لأعمال توصيل الغاز الطبيعي التي تقوم بها تاون جاس بالمحافظة بهدف انجاز الخطة القومية للدولة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

