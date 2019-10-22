بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش

ردت الفنانة نسرين طافش على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق النجمة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.



وقالت نسرين طافش خلال لقائها فى برنامج عرب وود : "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح وما يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة و التى ردت بقوة عليهم.



ومن ناحية أخرى نجحت الفنانة نسرين طافش في خطف أنظار الجمهور من خلال حسابها على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، فاعتادت على نشر أحدث صورها، وفي كل مرة تتألق باختياراتها المميزة للفساتين والإطلالات الأنيقة .



وشاركت نسرين طافش في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة هذا العام، والذي أقيم الشهر الماضي، وظهرت بمجموعة مميزة من الفساتين، نالت إعجاب متابعيها على أنستجرام ، فهي تتمتع بذوق خاص ومميز في اختيار الازياء والألوان والاستايلات.



