Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
رشا عوني
ردت الفنانة نسرين طافش على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق النجمة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.

وقالت نسرين طافش خلال لقائها فى برنامج عرب وود : "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح وما يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة و التى ردت بقوة عليهم.

ومن ناحية أخرى نجحت الفنانة نسرين طافش في خطف أنظار الجمهور من خلال حسابها على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، فاعتادت على نشر أحدث صورها، وفي كل مرة تتألق باختياراتها المميزة للفساتين والإطلالات الأنيقة .

وشاركت نسرين طافش في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة هذا العام، والذي أقيم الشهر الماضي، وظهرت بمجموعة مميزة من الفساتين، نالت إعجاب متابعيها على أنستجرام ، فهي تتمتع بذوق خاص ومميز في اختيار الازياء والألوان والاستايلات.

بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
بعد شائعة زواجها من طارق العريان.. 20 صور تكشف أناقة نسرين طافش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تتألق فى أحدث إطلالة لها

بـ فستان طفولى.. نسرين طافش تتألق برفقة صديقاتها

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

بسبب علاقته بـ نسرين طافش.. حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان

ماذا فعلت أصالة بعد شائعة زواج نسرين طافش وطارق العريان؟

أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد

ترشيحاتنا

ستظل في قلبي: أحمد مكي يعلق على وفاة والدة ويكشف تفاصيل آخر صورة تجمعه بوالده

رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب

الحزن في القلب.. أول صورة لوالدة هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا

صدمة فى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد | كواليس اجتماع مجلس الأهلي ووزير الرياضة في منزل الخطيب

أنيقة بالحجاب.. أحدث ظهور لزوجة رمضان صبحي بعد الولادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها