لمستخدمي نيتفلكس.. الشركة تراقب عملائها بسبب توزيع الحسابات

قالت شركة نيتفلكس إنها تقوم "بمراقبة " الأشخاص الذين يوزعون كلمات المرور الخاصة بهم إلى أسرهم وأصدقائهم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال جريج بيترز ، كبير المسؤولين عن المنتجات في الشركة، إنه سيبحث طرقًا "ملائمة للمستهلكين" لمنع مجموعات كبيرة من الأشخاص من توزيع الاشتراك.



وأفادت الصحيفة البريطانية، إن خدمة البث الفيديو تتكلف حاليًا ما بين 5.99 جنيه إسترليني و 11.99 جنيه إسترليني ، مع خيار مشاهدة ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد.



ولكن طالما أن المستخدمين لا يشاهدون جميعًا المواد الترفيهية في نفس الوقت ، فيمكن لعدد أكبر من الأشخاص استخدام نفس معلومات تسجيل الدخول طالما أنهم يعرفون اسم المستخدم وكلمة المرور.



وأثناء حديثه مسؤول المنتجات بالشركة في مقابلة صحفية عبر الفيديو عن أرباح نت فيلكس في الربع الثالث من عام 2019 ، سئل بيترز عما تعتزم الشركة القيام به بشأن مشاركة كلمة المرور، حيث اقترح المحاور مع المسؤول بأن نت فلكس ستحتاج إلى أن تكون عدوانية لاتخاذ إجراءات صارمة ولكن تجنب "تنفير" مستخدميها.



ورد مسؤول الشركة قائلا إن الشركة تستمر في مراقبتها ذلك الامر وانهم يبحثون عن حل بالوضع الحالي ، حيث سيتبعون طرق لينة مع المستهلك، للحد من هذه المشكلة انهم لا يملكون حاليًا اي خطط كبيرة معلنة في تلك المشكلة لفعل شئ مختلف في هذا الأمر.

