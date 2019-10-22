مسن لأهل الخير.. استلمت الشقة وناقص الفرش

ناشد الحاج عطية إبراهيم،البالغ من العمر 62 سنة، والمقيم في الدرب الأحمر،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة توفير شراء فرش والأثاث.
ويقول فى شكواه: عندى إعاقة عجز جزئى بالعين اليسرى، وارتفاع في ضغط الدم، وخشونة بالمفاصل وكل دخلى معاش التضامن .
ويتابع: وفقنى الله وتسلمت وحدة سكنية بالإيجار في مشروع الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر مساحتها 42 مترًا، وناقص شراء فرش وأثاث كى أستطيع المعيشة فيها، وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة توفير هذه المستلزمات .
للتواصل مع الحالة ٠١٠٦٢٩٧٥٠٨٩
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
ويقول فى شكواه: عندى إعاقة عجز جزئى بالعين اليسرى، وارتفاع في ضغط الدم، وخشونة بالمفاصل وكل دخلى معاش التضامن .
ويتابع: وفقنى الله وتسلمت وحدة سكنية بالإيجار في مشروع الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر مساحتها 42 مترًا، وناقص شراء فرش وأثاث كى أستطيع المعيشة فيها، وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة توفير هذه المستلزمات .
للتواصل مع الحالة ٠١٠٦٢٩٧٥٠٨٩
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360