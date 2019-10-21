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رياضة

مصادر: الأهلي ووزارة الرياضة يتوصلان لحلول جديدة لإنهاء أزمة الجونة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة من داخل الاجتماع الودي الذي يعقده مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن هناك حلولا جديدة تم طرحها.

وقالت المصادر إن الاجتماع المنعقد في منزل محمود الخطيب حاليًا تطرق إلى حلول طرحها مجلس الأهلي وهناك مناقشات مطولة فيها لا تزال محل جدال.

وأضافت المصادر أن محمود الخطيب غادر الاجتماع بعض الوقت لشعوره بالإجهاد وعاد من جديد لاستكماله.

وأوضحت أن مجلس الأهلي لا يزال متمسكًا بموقفه الرافض لخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك طبقًا لترتيب جدول الدوري.

وألمح البعض إلى أن هناك نية لدى 3 أعضاء من المجلس لموقف معين ويتضامن معه الباقيين حفاظًا على بيان النادي.

وكانت إدارة الأهلي قالت إن اجتماع مجلس الإدارة مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لا يزال مستمرًا.

وقال الأهلي في بيان مقتضب:«لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة».

وأضاف :« حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن».
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