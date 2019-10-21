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تعليم

جامعة حلوان تعلن تفاصيل بطولة اللياقة البدنية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:32 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن مسابقة فى اللياقة البدنية لجميع كليات الجامعة .

وأوضح مسؤولو النشاط الرياضى ان بطولة اللياقة البدنية تقام يوم الاثنين الموافق ١١/١١ /٢٠١٩ بصالة رقم ١ بالحرم الجامعة بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا ، و بطولة الذراع الحديدية تقام يوم الاثنين ١٨/١١ و مهرجان اللياقة البدنية يوم ٢/١٢ و بطولة القوى البدنية يوم ٩/١٢ .

مشيرا إلى أنه ينبغى على الطلاب الراغبى بالاشتراك  أن يحضروا صورة الكشف الطبى الخاص بالكلية ، الالتزام بالملابس الرياضية ، وأن لكل طالب محاولة واحدة فقط فى كل تمرين بالبطولة ، وتحسب نتائج كل تمرين منفصلة .
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