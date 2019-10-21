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تعليم

جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:29 م
جامعة حلوان تكرم
جامعة حلوان تكرم ابطال فيلم الممر
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كريم ناصر
كرمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بمقرها بالجيزة أبطال فيلم الممر خلال الندوة التي نظمتها اليوم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وتنظيم الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، في إطار حرص الجامعة الدائم على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى شباب الجامعة.

افتتحت الندوة الدكتورة ميسون قطب مرحبة بالسادة الضيوف مشيدة بتأثير فيلم الممر على المستوى المحلي والدولي في إبراز قيمة حرب أكتوبر المجيدة واسترداد الأراضي المصرية ومواجهة أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وتقديم جنودنا البواسل نموذجًا متميزا يحتذى به في البطولة والشرف.

أبدى الفنان أحمد فلوكس سعادته بتواجده وسط طلاب جامعة حلوان، مؤكدًا اعتزازه وفخره بالمشاركه في فيلم الممر الذي جسد جانبا فى غاية الأهمية عن حرب اكتوبر والإعداد والتجهيز لها فى فترة ما قبل الحرب وارسل رساله هامه للشباب الذى لم يعش هذه الحقبة الزمنية عن حرب أكتوبر وحاز على رد فعل جماهيري هائل، داعيًا شباب مصر للجد والمثابرة والاجتهاد للارتفاع بشأن الوطن وأمنه وأمانه والزود عنه.

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني أن الفيلم ساهم بشكل كبير في رفع قيم الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن من خلال تعريفه بجيش مصر العظيم وما يبذله من تضحيات في سبيل حماية مصر وأبناء الشعب المصري.

أوضح الفنان محمود حافظ أن الفيلم سعى لتوصيل رساله لاسرائيل أن أبناء مصر قدموا كل غالي ونفيس لحماية أرض الوطن من خلال تلاحم قوى الشعب والجيش ، مضيفًا أن أبطال الفيلم قد عملوا في ظروف عصيبة لاخراج الفيلم بهذه الصورة المشرفة وتدربوا لمدة شهرين في الصاعقة المصرية.

وأشاد الفنان محمد جمعة بمجهودات جيل أكتوبر العظيم في استرداد الأراضي المصرية وتحريرها.

وفي ختام الندوة ردد الحضور تحيا مصر، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع أبطال الفيلم.
جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر
جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر
جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر
جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر
جامعة حلوان تكرم أبطال فيلم الممر
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