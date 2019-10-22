Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إفريكسيم بنك يدعم مبادرة لتداول القطن بإفريقيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
إفريكسيم بنك
إفريكسيم بنك
Advertisements
محمد يحيى
بدأ البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بتطوير مبادرة القطن الإفريقي ضمن إجراءاته لدعم التجارة البينية.

أكدت كانايو أواني، مدير مبادرة التجارة بين البلدان الإفريقية بالبنك، أن المبادرة تسعي لزيادة زراعة وإنتاج القطن وتمويل نقله وحلجه عبر مجاري أنهار إفريقيا من بينها النيل.

أوضحت أن البنك أتاح خط نقل بتكلفة 400 مليون يورو ودعم مراكز تجارية بـ195 مليون دولار في بوركينا فاسو ونيجيريا ودعم سلاسل القيمة في القارة السمراء بما يسمح بتعزيز التجارة البينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| لقطات طريفة من مظاهرات لبنان

الصلح خير .. جلسة عرفية لحل أزمة المتبرعة بكبدها لإنقاذ زوجها .. فيديو

حسن المستكاوي: بيان الأهلي وضعه في موقف محرج .. والأندية بتمشي مع الهيصة

موتها سبب حياة .. الطفلة آبى كلمة سر علاج السرطان الجديد

رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب

اعترافات هاري الصادمة تثير قلق الملكة إليزابيث والأمير ويليام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية