إفريكسيم بنك يدعم مبادرة لتداول القطن بإفريقيا

بدأ البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بتطوير مبادرة القطن الإفريقي ضمن إجراءاته لدعم التجارة البينية.



أكدت كانايو أواني، مدير مبادرة التجارة بين البلدان الإفريقية بالبنك، أن المبادرة تسعي لزيادة زراعة وإنتاج القطن وتمويل نقله وحلجه عبر مجاري أنهار إفريقيا من بينها النيل.



أوضحت أن البنك أتاح خط نقل بتكلفة 400 مليون يورو ودعم مراكز تجارية بـ195 مليون دولار في بوركينا فاسو ونيجيريا ودعم سلاسل القيمة في القارة السمراء بما يسمح بتعزيز التجارة البينية.

