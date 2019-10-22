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مرأة

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قد تحتاج كل عروس إلى وصفات طبيعية وماسكات لتنظيف البشرة وتنقيتها، لذلك وضعت خبيرة التجميل سالي علام، وصفة سريعة لتبييض الوجه من خلال قشر البرتقال وعصير الطماطم.

الطريقة:
قومي بهرس نصف حبة من الطماطم الطازجة بالخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليها ملعقة من قشر البرتقال المطحون وملعقة من عصير الليمون، وعند الحصول على عجينة متماسكة قومي بفرك وجهك بهذا الخليط لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسليه بالماء الفاتر، وننصحك بأن تقومي بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتيجة مرضية بعد أسبوعين فقط.
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