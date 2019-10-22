مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

20 دقيقة استمرت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5.50 في احتفالية شهدها 4500 سائح أجنبي وزائر مصر تحت شعار "مصر بلد الأمن والأمان" وفي عام أعلن فيه الرئيس السيسي أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.



فلكور شعبي

وشهدت ساحة قدس الأقداس بصحن وساحة معبدى رمسيس الثانى تقديم 8 فرق للفنون الشعبية لفقراتها الفنية والفلكلورية أمام المشاركين فى احتفالات التعامد ، وسط حضور كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين حيث يستمتع الحاضرين بالتابلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادي الجديد.



معرض منتجات ثقافية

وافتتح اللواء أحمد إبراهيم بافتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر بمناسبة إحتفالات التعامد بإشراف من الدكتور أحمد عواض رىيس الهيىة العامة لقصور الثقافة حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.



شارك في احتفالية ظاهرة التعامد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، يرافقه اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان ، بجانب القيادات الأمنية وقيادات المحافظة ، وزارات الثقافة والآثار والسياحة ، وبمشاركة فرق الفنون الشعبية التي قدمت فقراتها الفنية المختلفة فى صحن معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى ليستمتع الحضور بالتابلوهات والرقصات الفلكلورية المختلفة .



شاشة كبيرة لنقل الحدث

وقال اللواء أحمد إبراهيم إنه نظرًا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل تم نقل هذا الحدث العالمي الفريد على شاشة عملاقة تم وضعها أمام المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحم والتكدس وهو الذي تزامن مع تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد ليستمتع بذلك السائحين والزائرين.



ظاهرة عمرها 33 قرنا

من جانبه أوضح الأثرى خالد شوقى مدير عام آثار أبو سمبل بأن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها فى كل مكان ، وكانت هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصري القديم في هذه البقعة من العالم .



موسم الحصاد

وأشار خالد شوقى إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس ، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت الإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى و الاله رع إله الشمس عند القدماء المصريين .





