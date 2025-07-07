بعد تعطل الخط الساخن.. توفير أرقام بديلة للإسعاف بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن وجود عطل عام في الخط الساخن المخصص لمرفق الإسعاف (123)، وذلك لتجنب أي تأخير في الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق الإسعاف بكفر الشيخ: يُرجى من المواطنين التواصل مؤقتًا مع إسعاف كفر الشيخ على الأرقام التالية:

0101 952 9990

01002291313

01033116345

01009448912

وفي سياق متصل، ولضمان استمرارية الخدمات الإسعافية بأقصى كفاءة، جرى الدفع بانتشار حر لسيارات الإسعاف التابعة لمحافظة كفر الشيخ خارج تمركزاتها المعتادة.

وتتواجد سيارات الإسعاف الآن على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المدن لسرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة.