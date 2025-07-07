وزير دفاع الإحتلال يدعو اليهود لحرق منازل الفلسطينيين

دعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء اليوم الإثنين اليهود للقيام بحرق منازل المدنيين الفلسطينيين مٌضيفا بإن ذلك العمل ليس إرهابي حسب أرتي الروسية.

ويتواجد بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة مجموعات من المستوطنيين أصحاب الفكر المتطرف الذين اعتدوا عدة مرات على منازل المدنيين الفلسطينيين،وصنفتهم الدول الأوروبية بالمجرمين مثل بريطانيا وفرنسا،وفرضت عليهم عقوبات منها منعهم من دخول الدول الأوروبية.

وخلال تطورات الأعمال الإرهابية الإسرائيلية المتطرفة ضد الفلسطينيين دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق الجانب الإسرائيلي للتوقف عن العنف،والقتل ضد المدنيين الفلسطنيين،وتنفيذ حل الدولتين لإحلال السلام الدائم بالشرق الأوسط.