تنصيب ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد

أقيم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد، اليوم الثلاثاء، في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد أعلن خلال الحفل إمبراطور اليابان ناروهيتو تنصيبه وبجواره الإمبراطورة ماساكو، وألقى كلمته وهو يرتدي الملابس التقليدية للإمبراطور الياباني وهو رداء باللون البرتقالى الداكن يرتديه الأباطرة فى المناسبات الخاصة كتولي عرش اليابان.



وحضر هذا الحفل 2000 شخص منهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 170 بلدا، وكان المبراطور ناروهيتو قد ورث عرش الأقحوان فى الأول من شهر مايو الماضى بعد تنازل والده الإمبراطور السابق اكيهيتو عن العرش.