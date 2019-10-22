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أخبار البلد

السيسي يصل سوتشي لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مع نظيره الروسي بوتين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة الروسى
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محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي في روسيا الاتحادية، وذلك لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين الرئيس والرئيس الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وأوضح المتحدث أن القمة الأفريقية الروسية، التي هي الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
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