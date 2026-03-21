5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟

بعد انتهاء أول أيام عيد الفطر، ومع الإفراط في تناول الكحك والبسكويت والرنجة والمأكولات الدسمة، يبدأ الجسم في إرسال إشارات تحذيرية قد يعتقد البعض أنها بسيطة أو عابرة.

لكن في الحقيقة، هذه الأعراض هي طريقة الجسم للتعبير عن حالة إجهاد داخلي نتيجة الضغط المفاجئ على الجهاز الهضمي والكبد ومستوى السكر في الدم.

5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه في ثاني يوم العيد تحديدًا، تظهر مجموعة من الأعراض التي لا يجب تجاهلها، لأنها قد تكون مؤشرًا على خلل يحتاج إلى تدخل سريع، سواء بتعديل النظام الغذائي أو بالراحة.

1- الانتفاخ الشديد رسالة واضحة من الجهاز الهضمي

يعد الانتفاخ من أكثر الأعراض شيوعًا في ثاني يوم العيد، ويحدث نتيجة تناول كميات كبيرة من الدهون والسكريات التي يصعب هضمها بسرعة.

عندما تتناول أطعمة مثل الكحك أو المقليات، يعمل الجهاز الهضمي بجهد أكبر لتكسير هذه الدهون، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم وتراكم الغازات داخل الأمعاء. هذا التراكم يسبب شعورًا بالامتلاء الشديد، وقد يصل إلى ألم مزعج في البطن.

في بعض الحالات، يكون الانتفاخ مصحوبًا بتقلصات أو شعور بعدم الراحة عند الحركة أو الجلوس. وإذا استمر هذا العرض لفترة طويلة، فقد يشير إلى أن الجهاز الهضمي يعاني من ضغط زائد أو خلل مؤقت.

متى تقلق؟

إذا كان الانتفاخ شديدًا جدًا أو مصحوبًا بألم حاد أو إمساك مستمر، يجب الانتباه وعدم تجاهله.

2- الحموضة وحرقة المعدة نتيجة الإفراط في الأكل

الحموضة من الأعراض التي تظهر بقوة في ثاني يوم العيد، خاصة بعد تناول كميات كبيرة من الحلويات والمقليات.

عندما تمتلئ المعدة بشكل زائد، يرتفع الحمض المعدي إلى أعلى، ما يسبب شعورًا بالحرقان في الصدر أو الحلق. كما أن السكريات والدهون تزيد من إفراز الأحماض داخل المعدة، ما يؤدي إلى تهيج جدارها.

الكثيرون يتجاهلون الحموضة ويعتبرونها أمرًا طبيعيًا، لكنها قد تتطور إلى التهاب في المعدة أو ارتجاع مزمن إذا تكررت.

علامات مصاحبة للحموضة:

حرقان في الصدر

طعم مر في الفم

شعور بعدم الراحة بعد الأكل

متى تصبح خطيرة؟

إذا استمرت الحموضة لساعات طويلة أو تكررت بشكل يومي، يجب تقليل الدهون والسكريات فورًا.

3- الصداع المفاجئ خلل في السكر أو نقص السوائل

من الأعراض التي قد تفاجئ البعض في ثاني يوم العيد هو الصداع، خاصة في الصباح.

هذا الصداع غالبًا ما يكون نتيجة سببين رئيسيين:

الأول هو اضطراب مستوى السكر في الدم، حيث يؤدي تناول كميات كبيرة من الحلويات إلى ارتفاع مفاجئ في السكر، يتبعه انخفاض سريع، ما يسبب الصداع والدوخة.

أما السبب الثاني فهو الجفاف، نتيجة قلة شرب الماء مع تناول أطعمة مالحة مثل الرنجة والفسيخ، ما يؤدي إلى فقدان الجسم لتوازنه المائي.

كيف تميز هذا الصداع؟

يظهر فجأة

قد يكون مصحوبًا بدوخة

يتحسن بعد شرب الماء أو تناول طعام خفيف

نصيحة مهمة

لا تتجاهل الصداع، لأنه قد يكون إشارة لنقص السوائل أو خلل في التغذية.

4- الخمول وفقدان الطاقة نتيجة هبوط ما بعد السكر

الشعور بالخمول في ثاني يوم العيد ليس مجرد كسل، بل هو نتيجة مباشرة لما يعرف بـ”هبوط السكر”.

بعد تناول كميات كبيرة من الكحك والبسكويت، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، فيفرز الجسم كميات كبيرة من الإنسولين لمعادلة هذا الارتفاع. بعد ذلك، يحدث انخفاض سريع في السكر، ما يؤدي إلى فقدان الطاقة والشعور بالتعب.

كما أن الكبد يكون في حالة إجهاد نتيجة التعامل مع الدهون والسكريات، ما يزيد من الشعور بالإرهاق العام.

علامات الخمول:

رغبة مستمرة في النوم

عدم القدرة على التركيز

ضعف النشاط

كيف تتغلب عليه؟

تناول أطعمة خفيفة

شرب الماء

الحركة الخفيفة مثل المشي

5- الغثيان مؤشر لا يجب الاستهانة به

الغثيان من أخطر الأعراض التي قد تظهر في ثاني يوم العيد، خاصة بعد تناول الفسيخ أو الأطعمة غير الآمنة.

قد يكون الغثيان بسيطًا نتيجة اضطراب الهضم، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة على تسمم غذائي، خاصة إذا كان مصحوبًا بقيء أو دوخة.

الأطعمة المالحة والمخمرة مثل الفسيخ قد تسبب تهيجًا في المعدة، كما أن سوء حفظها قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

أعراض مصاحبة خطيرة:

قيء متكرر

دوخة

إسهال

ضعف عام

متى يجب القلق؟

إذا استمر الغثيان أو زادت حدته، يجب التوجه للطبيب فورًا.

متى تصبح هذه الأعراض خطيرة؟

رغم أن هذه الأعراض قد تكون طبيعية بعد الإفراط في الأكل، إلا أن استمرارها أو زيادة شدتها قد يشير إلى مشكلة صحية.

يجب الانتباه في الحالات التالية:

استمرار الأعراض لأكثر من يومين

وجود قيء أو دوخة شديدة

ألم قوي في المعدة

عدم القدرة على تناول الطعام

في هذه الحالات، لا يجب الاعتماد على الحلول المنزلية فقط، بل يفضل استشارة طبيب.

نصائح مهمة للتعامل مع أعراض ثاني يوم العيد

للتخفيف من هذه الأعراض واستعادة نشاطك بسرعة، اتبع هذه النصائح البسيطة: